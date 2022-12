Kodeiiniga valuvaigistid veel kuu aega käsimüügis. Kas apteekides on näha lettidelt rabamist?

„Kui apteeker näeb iga päev või mitu korda nädalas sama inimest ostmas sama ravimit, siis jääb tema nägu paratamatult meelde. Apteekritelt ja psühhiaatritelt saadud teabe põhjal on kuritarvitajaid palju, sh koolinoored. See on ravimiameti hinnangul piisav, et suures koguses narkootilise ainena käsitletava kodeiini vabamüüki piirata,“ põhjendab ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Maia Uusküla.