Tootjad: kõrgetest toidu hindadest ei jõua põllumehe taskusse midagi, välja arvatud ühes valdkonnas

Enim on Eestis toodetust tänavu tõusnud nisujahu hind, üle 70 protsendi. Piimatoodetest on pidevas tõusutrendis piim ja koor, mille hind on tõusnud pea 50%. Munade hinnatõus kõigub 30 protsendi kandis. Lihatoodetest on pidevas tõusutrendis veiseliha, mis on kallinenud kolmandiku jagu.