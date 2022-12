Hinnad laes. Vaid üks poekett usub, et lahtiolekuaegade lühendamine kärbiks kulusid

„Selge on see, et praegu on Eesti kliendil näiteks Lääne-Euroopaga võrreldes väga mugav elu. Toidupoolist saab poest otsima minna kas või õhtul hilja,“ räägib Rimi tegevjuht Vaido Padumäe. „Kas see on õige, see on laia ringi küsimus. Selge on see, et kaupmees poodi väga pikalt lahti ei hoiaks, kui ühtegi klienti ei tule.“ Seega kuni on tulijaid, on suuremad poed pikalt avatud.