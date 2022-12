„Laud on rikkalik ja mingeid ööbikukeeli pole vaja!“ Investorist pereema toidab viieliikmelise pere 300 euroga kuus

„Oleme osa toiduainete eest harjunud liiga vähe maksma, näiteks piimatooted või liha,“ leiab ta. „On riike, kus need on veel kallimad kui meil ja näen, et inimeste nügimine tervisliku toitumise poole oleks samuti edukam, kui energiat ja ressursse nõudvad toiduained oleks kallimad.“

Liisi arvab, et kõrged hinnad on harjumuste muutmisel tõukejõuks – kui inimesed tunnevad omal nahal, et edasi samamoodi minna ei saa, siis peab valikuid tegema hakkama ja vaatama, mida korvi laduda. „Ideaalne oleks muidugi, kui inimesed teeksid valikud ära enne, kui rahakott enam üldse ei kannata.“

Hea elu võti on tema hinnangul inimese enda käes ja saab ka väheste vahenditega hakkama, kui tahta. „On lihtne öelda ja samas raske teha nii, et eelistad kodumaist ja kohalikku. Ma igatahes loodan, et Eesti tootjate toit jõuab tulevikus mugavamalt lähemale ja ei pea ise näpuga järge ajama, kelle käest sibulat osta.“

Oma kogemus õpetab

Liisi magamistoas on suur tahvel otsekui klassiruumis. Seal on kirjas ja kenasti silme ees nii arvutuskäik kinnisvarainvesteeringu tasuvuse kohta kui ka nädalamenüü.

Menüüst nähtub, et järgmise nädala esmaspäeval on Liisi, tema mehe ja kolme lapse söögilaual pirukas ja frikadellisupp. Teisipäeva lõunaks soojendatakse eilset suppi, õhtuks tehakse kotlette. Seejärel chilli sin carne ehk lihavaba chilli. Nädala lõpp näeb ette kikerherneid ja ahjujuurikaid.

Kui menüü on kirjas, lastega ka läbi arutatud, siis on elu lihtsam ja rahagi kulub vähem, leiab pereema. „Keegi ei vingu, et miks see toit just on või et oi-oi, mina seda küll ei söö,“ ütleb ta. Korra nädalas istub Liisi maha ja mõtleb läbi, mida süüa – et ei oleks ainult riis ja makaron, aga et oleks mitmekesine ja tervislik. Sooduspakkumiste ärakasutamise eesmärgil soovitab ta alustada toidupoodide kliendilehtede läbitöötamisest ja põhimõttest, et nädala jooksul oleks menüüs esindatud kana, kala, supp, pasta, hakkliha, sea- või veiseliha ja taimetoit. Mitte unustada ka magustoite ja salatit, toonitab ta.