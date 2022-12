Luulepäevad Jõgeval - noorte kummardus kõigele, mille toel püsida

Mängusõda ja pärispisarad

Samasuguseid kandvaid kujundeid oli ka teistel – prillid, ämbrid, plastpudelid, paberlinnud, vööd, raamatud... Aga Jõgeva noored kasutasid oma abilist vast kõige nutikamalt ja ootamatumalt.

Ei oska hinnata, kas see pisutine tumemeelsus, mis enamikust lavastustest läbi kumas, oli tingitud sellest, mis toimub meid ümbritsevas maailmas või luuletajate luulest – aga see jäi kõrva.

Kui žürii ja juhendajate kohtumine oli juba mõnda aega kestnud, ütles näitleja Andrus Vaarik mu jaoks üsna ootamatult: „Me läheme lavale mõtlema.“

Kaks luuletust, mida enim kasutati, olid Paul-Eerik Rummo „Puudel õitsevad leevikesed, aknaklaasidel jää“ ja „Mäng“. Usun, et siin on paslik lugejaile meenutada „Mängu“, ses on mängusõda ja pärispisarad.

„Poiss laskis mängult oma mängupüssiga

kaaslase pihta

see surus käe vastu mänguhaava

nagu filmis

ja kukkus maha

oli mängult surnud täiesti surnud

see mängusõjamees.

Siis jooksis ligi tüdruk

kes oli mängult ta ema

selle surmasaanu ema

nuttis ja nuttis ja nuttis

pärispisaraid

mitte mängupisaraid

voolas ja voolas ja voolas

üle pärispõskede

ja iga pisar oli lääts

oli suurendusklaas milles koondusid

kõik pärispüssid

kõik pärissõjad

kõik pärismehed

kes surid ja surid ja surid

kunagi

oi surma sina sõgeda

sõjasurma sa tigeda

hernekeppide murdija

kui need taimed jäävad toeta

pääsevad herned veerema

pääsevad veerema pisarad.

Ja nii nuttis see tüdruk et poisid

ei teadnud enam midagi

mängult ega päriselt.“

Just selle luuletuse ettekanded panid mind omakorda mõtlema, milline tähtsus on neil luulehuvi tekitajatel, noorte juhendajatel üle Eesti. Ning kui suur on luulepäevade algataja ja korraldaja – Lianne Saage-Vahuri – panus Eesti kultuuri.

Juhendajad ja akadeemia