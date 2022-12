Kuuseotsija Aleksander: „Meil varem oli plastist, nüüd tahaks, et oleks ikka päris!“

„Meil oli varem ikka plastkuusk, aga sel aastal mõtlesime naisega, et tahaks päris kuuske. Ja nüüd me ei teagi, kas ostame kauplusest või kuskilt mujalt,“ arutleb Aleksander ühe ehituspoe kuusemüügiplatsil. „Ma kardan natuke, et kui värsked need poekuused on, äkki läheb paar nädalat mööda ja puu polegi enam ilus. Siis vaatasin, et RMK pakub sellist teenust, et lähed metsa, otsid ise puu välja...“