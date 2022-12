Tallinn või Tartu? Inimeste vaimse tervise raviarvetes võivad piirkondlikult olla olulised vahed

Vajadus nõustamise ja psühholoogilise toe järele on kriisiaastatel kasvanud. Ent tekkinud on ka suuremad käärid selles osas, kes teenuse eest maksab.

Sotsiaalministeerium on aasta ja mõne kuu jooksul määranud omavalitsustele ligi 1,1 miljoni euro eest vaimse tervise toetust või psühholoogide palgatoetust. Selle tulemusel on omavalitsusi, mille elanikele on teraapia, kriisinõustamine ja muud vaimset tervist hoidvad tegevused kättesaadavamad ja jõukohasemad ehk tasuta.