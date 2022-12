PÖÖRA TÄHELEPANU | Selle vitamiini puudus lühendab eluiga

Aasta pimedaimal ajal on D-vitamiini tarbimine eriti eestimaalasele väga tähtis, sest pelgalt õues viibimisega on keeruline oma vitamiinivarusid täiendada. Küll on kindel, et D-vitamiin vastutab kehas oluliste protsesside eest – värske uuring näitab, et piisav vitamiinitase suisa ennetab varajast suremust.