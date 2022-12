„Südamega tegija“ õnnitlemiseks pandi terve tehas seisma

„Liinid pandi seisma. Mõtlesin, et äkki on midagi katki läinud. Läksin peamehaanikult uurima, mis on põhjus, ja siis selgus, et see oligi,“ meenutas toiduliidu konkursi „Südamega tegija“ tänavune võitja, Värska Originaali laotehnoloog Maie Jaroslavskaja päeva, mil maaeluminister Urmas Kruuse, toiduliidu juhataja Sirje Potisepp ja volikogu esimees Veljo Ipits tulid tiitlit üle andma.