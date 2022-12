Heiki Hepner RMK raiemahust: see on halb praktika kui tegutsetakse nii, et enne teen ja siis mõtlen

Pressikonverentsil ütles majandus- ja taristuminister Riina Sikkut, et 1. detsembriks peaks keskkonnaminister üldiselt RMK raiemahtude osas oma sõna ütlema ja vastavale määruse alla kirjutama, kuid seekord pole ta seda veel jõudnud. „Samas on RMK-le suunis antud, et mitte võtta tänastest ministri välja pakutud mahtudest suuremaid kohustusi, kui läheb kestvuslepingute sõlmimiseks,“ lisas Sikkut. „Praegu tuleks ikkagi tegutseda väiksemaid raiemahtusid puudutavas raamistikus nii kaua, kuis määrus allkirjastatud saab.“