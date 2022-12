Mehis Heinsaar: olen jumala linnuke kulka abil

Aga et neid nüüd vältida ja karta... Loomulikult ma ka kardan neid. Allkorruste tuulutamise jutt on teooria, praktikas see vahel õnnestub ja vahel ei õnnestu. Kuid enda hingemajas tuleb kõik korrused heaperemehelikult läbi käia, ka alumised ängikorrused.

Kui hinge alkeemiliselt kirjeldada, siis ta on mu jaoks nagu inimloss. Ülemised korrused, pööningutuba, alumised korrused, saalid. Kui oled tippvormis, siis oled saalides. See loss ulatub ka maa alla ja seal kõige all on mitu niisket keldri- või isegi kloaagikorrust. Neid alumisi korruseid tuleb tuulutada. Kui inimene jätab selle tegemata, siis niiskus ja kõledus seal all paisub niimoodi, et lõhub ka ülemised korrused ära. Inimene kaob enda käest ära. Arvan, et teatud üksindus ja ärevus ja närvilisus ... ega see ei kesta lõpmatult, kui inimene ei ole haige. See kestab paar-kolm tundi päevas, käib need alumised hingekorrused läbi ja siis pääseb jälle üles tagasi.

Keskkond, kuhu olen sattunud, paneb küsima, kas Mehis ka maalib. Selgub, et ei, teeb sürrealistlikke joonistusi. Köögilaual on hunnik pabereid, kus luulekatked ja mõtete üleskirjutamisi, mis tõesti on illustreeritud joonistustega.

Jõuluvana.

Vaata, kuidas elu on...

Murphy seadus: kui hakkad midagi tegema, siis tuleb kuskilt kohe midagi lisaks.

Meil jäi jutt kirjutamise juurde.

Ma olen luuletaja tüüpi. Närvisüsteem on nagu Ameerika mäed, üles ja alla. Kui miski tuleb, siis tuleb, nagu ikka, ootamatult. Siis peavad püstol ja padrunid valmis olema. Arvuti on kobakas. Eks see ole igaühel individuaalne. Peaasi et tekst, mis tuleb, on hea.

Tean, et Jaan Tätte kirjutab käsitsi. Ja kui kirjutab draamateksti, tahab oma kõrvaga ka kuulda, kuidas see häälega edasi andes kõlab.

Jaak Allik – tal on selle peale terav silm – ütles, et Jaan Tättel on just dramaturgina ingli puudutus küljes, jumalast antud anne. Olen kuulnud, et ta nüüd kirjutab romaani juba aastaid ja imestan – kui on antud anne, siis sa pead seda ka teenima. Suure tähega Teenrina. Ta võiks äkki ... see pole muidugi minu ütelda, aga ta võiks veel kirjutada näidendeid.

Õigus. Mis anne sulle on antud – luuletaja või romaanikirjaniku, novellikirjutaja?

Jutukirjutaja, pajataja anne. Mitte suulise pajataja oma, see on eraldi kunst, vaid pigem meediumina paberi peal edasi andja anne. Ürgpajataja või lõkke ääres rääkija anne avaldub vahel, kui on hea vein ja hea seltskond. Kui üldine energia on hea, vaat siis. Kui kõiki usaldad... Selles mõttes on mul ikka luuletajapõhine aju. Nagu linnuke oksa peal. Luulet kirjutan ma järjest harvemini.

Nüüd tahtsin kirjutada romaani ja kirjutasin seda siin viis-kuus aastat, muude asjade kõrval. Tegingi valmis.

Joosep Matjuse tehtud dokfilmis „Pingeväljade aednik“ rääkisid käsikirjast, mille ära kaotasid.