Bioloogiline mitmekesisus ei tähenda alati häid kasvutingimusi

Põhjalik ülevaade mulla bioloogilisest mitmekseisusest ja erinevad võtted on välja toodud maailma toiduorganisatsiooni FAO ülemaailmses, 300 teadlase poolt koostatud aruandes.

Üks oluline termin on seal biotervendus. See koosneb mulla biomahukusest ja taimede toitumise parandamisest ehk biostimulatsioonist. See tähendab saastunud muldade tervendamist.

Agronoomiliselt tegelevad põllumehed sellega juba aastatuhandeid, lisades väheviljakaks muutunud või saastunud mullale orgaanilise väetisega nii mikroorganisme kui taimetoitaineid.

Olulised on kasulikud organismid

Taimekasvatuses on kultuurtaimede puhul oluline eelkõige eri taimeliikide sobivus põllumullas teatud mikroorganismide hulga ja massiga ning nende koostööaktiivsus. See tähendab seda, et peamine ei ole mitte maksimaalne liikide arv mullas, vaid kultuurtaimele kasulike mikroorganismide maht ja aktiivsus - näiteks taimi lämmastikuga varustavad mikroorganismid.

Kuigi põllul on saagi saamiseks üldjuhul monokultuur, siis biomahukus seal tähendab seda, et mullas tagatakse kultuurtaimedele rohke mikroorganismide elutegevus ehk bioloogilise elutegevuse aktiivsuse suurendamine, lisades sinna näiteks koos seemnetega kasulikke mikroorganisme. Üheks võimaluseks on meil juba aastakümneid kasutusel olev võte - liblikõieliste mügarbakterite lisamine seemnetele.

Peamine ei ole mitte maksimaalne liikide arv mullas, vaid kultuurtaimele kasulike mikroorganismide maht ja aktiivsus.

Lisaks saab anda mullale kasulikke mikroorganisme spetsiaalsete graanulväetistega või lahustega mullapinda pritsides. Eesmärk on suurendada mikroorganismide hulka ja spetsiifiliste, just sellele kultuurtaimele vajalike organismide kogust, aga ka ergutada tööle juba olemasolevaid.

Täiendavalt on meil võimalus aidata biopreparaatidega kaasa mullas olevate taimejäänuste (juured, põhk jne) lagundamisele, et tagada paremad kasvtingimused ja toitaineid järgmisele kultuurile.