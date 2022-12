Ohusireenid paika ja inimesed teadlikuks: Eesti elanikkonnakaitse tagamisega on väga kiire

Sõja puhkemise järel sai selgeks, et asjaga on kiire. Muu hulgas hakati kohe rääkima sellest, et Eestis pole töötavaid ohuteavituse sireene. Sügisel sõlmis riik Slovakkia ettevõttega Telegrafia lepingu sireenisüsteemi ostuks. Detsembris paigaldatakse esimene sireenikomplekt Tallinna. Aasta jooksul saavad need paika 22 suuremas linnas ja asulas, kokku umbes 100 sireenipunkti. Sireen kostab umbes 1–2 km kaugusele.