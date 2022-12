Meisterdamiseks läheb lisaks liimile ja veele vaja pehmet pintslit ja jõuluteemalisi salvrätte. Salvrättidel tuleb eemaldada aluskihid. Sealjuures on suureks abimeheks kleeplint. Avastasime, et osal salvrättidel on aluspaber ainult servadest kokku surutud.