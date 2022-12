Ardiisia on õnne ja külluse taim

Viimastel aastatel on efektse kuju ja säravate marjadega täkiline ardiisia (Ardisia crenata) saanud üheks armastatud toataimeks, mida just jõuludeks tuppa tuuakse. Ardiisia kodumaa on Hiinas ja Jaapanis ning seal on teda juba sajandeid peetud hea õnne ja jõukuse toojaks, seetõttu on ta aastavahetuse kombestiku lahutamatu osa. Kuna taimel on rohkesti vilju, siis tema jaapanikeelne nimetus Manryo tähendab tõlkes 10 000 kuldmünti.