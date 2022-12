Tänavuseks Hiie sõbraks kuulutati Tarvastu gümnaasiumi õpetaja Sirje Kasendi

Sirje Kasendi on aastatel 2019-2022 eest vedanud mitmeid ettevõtmisi Tarvastu kihelkonna looduslike pühapaikade uurimiseks, korrastamiseks ja tutvustamiseks. Ta on kaasanud neisse tegevustesse oskuslikult erinevaid asutusi, ühendusi ja inimesi. Oma tänukõnes meenutas ta, et hiitega süvenenult tegelema innustas teda tänavu lahkunud hiiekaitsja Arvi Sepp.