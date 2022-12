Mida tehakse põllul kümne aasta pärast? Agromek andis aimu

Agromek on põhjamaade suurim tehnikanäitus, mida peetakse üle aasta Taanis Herningis. Aasta valitakse nii, et see ei langeks kokku Hannoveri Agritechnika messiga. Enamikule Eesti põllumeestest on mõlemad näitused tuttavad ja Herningi messikeskuses liikus neid ka seekord.

Kuigi Eesti põllud on keskmiselt suuremad kui Taanis, Rootsis või Soomes, on kliimaolud sarnased. Nii on Skandinaavia messil näidatud traktorid, mullaharimisriistad ja farmitehika just need, mida meiegi põllumehed tunnevad ja mille uuendusi hinnata oskavad.