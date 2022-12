Kiiresti kasvavad elektriarved ja toiduainete hindade hüppeline tõus mõjutavad Rootsi elanike heaolu üha tervamalt. „Rootsis on vaesuse probleem. Me võib-olla ei räägi sellest palju, kuid see on olemas – ja sel aastal on olukord hullemaks läinud.“ ütles Johan Rindevall.