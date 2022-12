Armukelm poeb südamesse, seejärel koorib seitse nahka

Sarmikas John Smith soovib internetis sinuga tutvuda. Tema mesimagus jutt on justkui palsam üksikule hingele ja suhe areneb kiiresti edasi. Oh ei! John vajab raha, et tema laev saaks piraatide käest vabaks, tema laps saaks ravi, või et ta saaks sõjaväest erru minna. Olgugi et säärane skeem tundub läbinähtav, langeb politsei andmeil armukelmi ohvriks aastas mitukümmend eestimaalast. Lisaks need, kes ei taha sellest kogemusest rääkidagi.