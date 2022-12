Kaer on hea mitte ainult inimese, vaid ka mulla tervisele

„Mul on oma tuhatkonna hektari peale igasugu muldasid, pilt on väga kirju.“

Teraviljaga on põldu süsinikneutraalseks raske saada, kuid targa tegutsemise ja hea õnne korral võivad heited olla üsna väikesed. Ahti Nurme kaerapõllu arvestuslik CO 2 jalajälg 25,3 GJ oli teraviljadest parim tulemus, kuid vahed olid väikesed.

Liblikõieliste klassis pälvis tänavu tunnustuse Erki Plamus oma oapõlluga, mis oli arvutuslikult samuti süsiniknegatiivne. Ta sai väga hea oasaagi, 6,8 tonni hektarilt, mis on uus Eesti rekord. Kuigi ta panustas põldu väetise ning taimekaitsega, tasakaalustas kõrge saak neist tegevustest tuleneva CO 2 jalajälje ning tulemus tuli hea.

Kohe sai selgeks ka see, et ei saa võrrelda oa-herne ning teraviljapõlde. Nimelt seovad liblikõielised uba ja hernes mullas süsinikku ja selle tõttu on need põllud süsinikneutraalsed (ei paiska heitgaase õhku, vaid hoopis seovad neid) ning enamasti isegi negatiivsed.

Mullu liitus ka mullateaduse selts ning maaülikooli mullaprofessorid Alar Astover ja Endla Reintam. Nii said paika teaduslikumad valikualused. Nimelt arvutati maaülikoolis välja iga võistluspõllu CO 2 jalajälg. Mida väiksem see on, seda tublimaks võib põllumeest kiita.

Kaerapõld, mis andis tänavu kõige keskkonnasõbralikuma tulemuse, oli 30 hektarit suur. Sordiks oli üks kahest Puide talu esindatavast sordist, Saksamaal aretatud ’Apollon’. Põld oli C 2 seemnepõld.

Eelviljaks oli talinisu ning pärast selle koristust põld künti. „Tahaks rohkem minimeeritud harimist teha, aga seemnekasvatuse puhul pole see võimalik,“ kommenteerib viljakasvataja ise.

Külviaeg oli kaerale sobivalt varane, 23. aprill. Kevad oli pikk ja jahe, mis sobis kaerale hästi. „’Apollonil’ on kiire algareng ja hea kasv, hea haiguskindlus, tera hoiab värvi ja kooritavus on samuti toidukaerale sobiv,“ kiidab Nurm sorti. „Ainus viga on keskmine põuakindlus.“

Lämmastikku sai põld kokku 105 kg/ha. Peamine taimekaitse, mida tuli teha, oli umbrohutõrje, suurematest haigustest ja kahjuritest ta õnneks pääses.

Nii olid kulud väikesed. Kõrge saak – 8,6 tonni hektarilt – on aga uus Eesti rekord. Sellise saagi moodustamiseks kasutab kaer mulda lisatud toitained korralikult ära ning tulemuseks ongi väike süsiniku jalajälg.

Tunne oma muldi

Tänavuse mullasõbra hinnangul on üheks edu võtmeks see, et põllumees tunneks oma muldasid – siis saab ta teha õigeid otsuseid, kuidas neid harida ning mida seal kasvatada.

„Mul on oma tuhatkonna hektari peale igasugu muldasid, pilt on väga kirju,“ räägib Ahti Nurm. „Palju on liivmuldasid, milles vähe huumust, mäenõlvadelt kannab tuuleerosioon seda veel vähemaks.“

Ta lisab, et on viimase viie aasta jooksul ostnud ligi 300 hektarit uusi maid, mille kvaliteedi ja viljakuse kohta ei saa alati just kiidusõnu lausuda. „Peamine probleem, mis kohe tuleb, on happelisus – olen saanud isegi maid, mille pH on 3,2 (heaks peetakse 6,5). Siis hakkan kohe lupjamisega pihta.“

Ta katsub sättida nii, et kõik põllud viie aasta jooksul korra lubjatud saaksid, aga kui põld on kehv, tuleb seda algul sagedamini teha. Igal aastal ostab ta ka teatud hulga vedelsõnnikut. Kõikidele põldudele saab ring peale enam-vähem viie aastaga. Külvikorras on ka ristik, mis küntakse sisse haljasväetiseks.

Ahti nimetab oma heaks abiliseks Kevili agronoomi Meelis Värnikut.

„Teravilja ülekaaluga kultuurides on kaer põllu sanitari rollis,“ selgitab Värnik. „Tal on vähe samu haigusi mis teistel teraviljadel.“ Kaera eristab teistest teraviljadest näiteks hea vastupidavus juuremädanikule. Mulla suhtes on ta vähenõudlik ning kasvatab tugeva juurestiku, mis kobestab mulda.

„Kaera peaks enam propageerima, et seda rohkem kasutataks, kaerale peaks rohkem turgu leidma,“ räägib Nurm. „Kaer on kasulik nii inimese kui põllu tervisele.“

MULLASÕBRA TIITEL Kes on saanud? 2020 Kalle Margus, Vao Agro. 2021 Liblikõielised – Andrus Reila, Setra Mõis, hernes. 2021 Teraviljad – Madis Pruul, Väätsa Agro, nisu. 2022 Liblikõielised – Erki Plamus, FIE, põlduba. 2022 Teraviljad – Ahti Nurm, Puide talu, kaer.

MULLAPÄEV Toit algab mullast Rahvusvaheline mullapäev on 5. detsembril.

Eestis tähistati seda mullateaduse seltsi eestvõttel tänavu 13. korda.

Maaülikoolis peeti seekord seminar teemal „Muld ja väetamine“.

Teemasid avasid Veiko Kastanje maaeluministeeriumist, Priit Penu PMUKst ning Alar Astover ja Endla Reintam maaülikoolist.

Tänavune mullapäev toimus moto all „Toit algab mullast“.