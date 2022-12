„Oleme Eesti üks suurimaid koduta kassidega tegelevaid ühinguid, aga oleme praegu sunnitud valima, keda aitame. Kui öeldakse, et kusagil on kümne kassipojaga koloonia, siis me kahjuks ei saa praegu aidata,“ jätkab Taaler. Cats Helpi hiigelvõlg on tema sõnutsi hakanud eeskätt kasvama seetõttu, et ühingule tehtud annetused on aastatagusega võrreldes langenud ligi poole võrra.