Mets päästis Pärnumaa mehe võlarattasse sattumast

Jälgis pingsalt

Septembris toimunud oksjonit jälgis Jaan ise kogu aeg pingsalt. Esialgu vaadanud ta, et kedagi ei huvitagi ja mõelnud, et äkki on pannud niivõrd kehva metsa müüki, siis aga viimasel päeval hüpanud kellelgi närv alt ära ja hakkas nii öelda rebimine pihta. „Mul oli hirm küll selles osas, et äkki keegi ei tahagi ja mets läheb müüki alghinnaga, et aga hind nii palju kerkis, oli tõepoolest üllatav,“ rääkis Jaan. Ta jätkas, et tal ka sõber müüs oma metsa, mis oli kehvas seisukorras, oksjonil. Masinatega ligi ei saanud, maa oli pehme ja puud olid nii öelda täiesti „hapuks läinud“. Tal tekkisid pärast probleemid küll väljaveo teega, ent ka see tehti lõpuks korda. „Ega temagi lootnud nii palju saada kui ta oksjoni kaudu sai. Praegu on kasvava metsa hind täiesti hullumeelselt kõrges hinnas, kus kasepaberipuu maksab pea rohkem kui männipalk ning kogu aeg liigub ülespoole. Praegu ostetakse juba kolmemeetrist küttepuud 90 euri ruum ja kuiva lepa eest 180 euri ruum, aga see hind ilmselt tõuseb veelgi. Lõpmatuseni ei saa küll hinda tõsta, kusagil tuleb ikka piir ette.“ Hädaldatakse küll erinevates kommentaariumites, et kallis on, aga ega midagi ei ole teha. Elektrihinnad teevad ju seda. Ega siis meil pole üksi keeruline, Soomes ju samamoodi. Elektriarve on 1600 euri, palka saad 3000, siis võtab ikka tummaks küll. „Ma eelmisel aastal vaatasin, et asi läheb börsiga käest ära, siis fikseerisin hinna ära kolmeks aastaks. Nüüd on aasta täis, arved stabiilsed ja ei kõigu niimoodi üles alla. Nii et õigel ajal tuleb teha õigeid otsuseid,“ oli Jaan igati rahul.