Erametsaomanikud on agaramad lageraiujad kui riigimetsnikud

Eesti Maaülikooli (EMÜ) metsanduse ja inseneeria instituudi vanemlektor ja Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi teaduslik nõustaja Urmas Peterson, kelle üks peamisi uurimisvaldkondi on metsade kaugseire ja taimekoosluste dünaamika, ütleb, et Landsati pildid on justkui ajakonserv, kuhu on koondatud satelliidipildid Maa pinnakattest alates 1983. aastast.