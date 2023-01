Anneli Koppel tõdeb, et kõik tema (esialgu kohalikele pöörasena tundunud) ideed on sündinud Lapimaal, kus ta vahelduva eduga ligemale 13 aastat talviti suurtes suusakuurortides tööd on käinud tegemas. Algul koristusvaldkonnas ja hiljem toitlustuses. Samal ajal osales ta aktiivselt Soomes koolitustel ja õppis loodustoodete spetsialistiks.