Kui kogu Eesti sõnnikust biogaasi toota, pole maagaasi juurde importida enam suurt vajagi

„Sõnnik on meie tulevikuenergia,“ teatas Saaremaa piimatootja Tõnu Post piimafoorumil. Ta tõi esile, et Eestis tekib aastas umbes 3,6 miljonit tonni sõnnikut ja läga. See läheb küll põldudele väetisena, aga sõnnikus leiduv muu energia ehk biometaan on siiani kasutamata. Praegu käideldakse sellest tekkivast sõnnikust ja lägast umbes 10% meie biogaasijaamades. Eestis on 17 biogaasijaama ja neist ainult viis kasutavad sõnnikut ja läga biogaasi tootmiseks. Nii et põllumeestel on suured võimalused energiatootmiseks veel kasutamata.