Kukkusid libedal teel? Kuidas saada aru, et on aeg pöörduda EMOsse?

Tavaliselt põhjustab kukkumiste laviini temperatuuride kõikumisest teedele ja tänavatele tekkinud jää. Kui sinna peale on sadanud värske lumi, on püsti jäämine katsumus igas vanuses inimestele. „Libedaga kukkumisel saadud vigastuste hulka kuuluvad sagedamini väänamised ning randme- ja käeluumurrud. Kukkudes pannakse alateadlikult käsi keha kaitseks ette ning seetõttu põrutatakse või halvemal juhul murtakse keharaskuse all luu,“ nendib Qvalitase käekirurg Kristo Kask ja soovitab libedatel tänavatel võtta kasutusele ettevaatusabinõud.