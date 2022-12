Astroloog Taimi Uuesoo: järgmises aastas on sõja lõppemise märke küll

Ennustamisega mina ei tegele, teatab Taimi. Olevat levinud väärarusaam, justkui saaks planeetide seisu abil tulevikku ette näha, ennustada. Ta rõhutab sõna „ennustama“, mis olevat astroloogia valguses nii vale, kui üldse üks asi vale olla saab. Tõde on see, et on millekski soodsamad ajad, ja mitte nii soodsad.