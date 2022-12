Naeris | Hindade tõus tekitab peredele mõõna

Postimees avaldas 30. septembril 1930 loo „Punase lapse varrud“, kus kirjutati: „Nõukogude teatrites mängitakse sügisest suure eduga üht väikest komöödiat, mis iseeneses on saanud nii populaarseks, et autor tema taha on kadunud. Teatavasti on kommunistid ristimisele leidnud uue kuju: nad „oktooberdavad“ oma lapsi. Lastele pannakse kõige veidramad nimed: Maja mai, Oktobra oktoobri kuu järele, Elektra sellepärast, et päevanõue on elektrifitseerimine, Traktora, kuna traktoriga loodetakse põllumajanduse kiiret arengut, Kim, moodustatud kommunistliku noorsoo internatsionaali esimestest tähtedelt.