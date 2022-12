Lääne prefektuuri majandustalituse juht: südantsoojendav oli näha vastuvõtukeskusse jõudnud karudega lapsi

„Tunnustus ei ole üksi minule, vaid tervele logistikabüroo meeskonnale,“ teeb karjääri jooksul seitsmenda autasu pälvinu asjad kohe selgeks. „Mulle meeldib mu töö ja ootamatud situatsioonid, see annab sellise jõu. Autasu juures pean oluliseks, et kõige selle keskel märgati toetavat tegevust, minu jaoks on see kõige motiveerivam. Logistikabüroos on palju vingeid noori, saan nendega teha ägedaid asju ja tunda ennast mentorina.“