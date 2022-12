Sellise kahju vältimiseks oleks kõige parem lund pidevalt okstelt maha saputada, näiteks õhtul kõige probleemsemad puud-põõsad põrandaharja või kerge muruluuaga üle käia, et lumekoorik hommikuks kinni ei külmaks. Oksi tuleks puhastada võrdlemisi ettevaatlikult, sest külmaga on oksad muutunud väga hapraks ja kui neid kõvasti lüüa, võivad need murduda ja olete ise oma taimele kahju tekitanud. Kui lund aina juurde tuleb, siis tuleb seda ka puudelt-põõsastelt ja hekkidelt maha lükata pidevalt.