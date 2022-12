Külm, nälg ja protestid Moldovas: pensionärid ei jaksa isegi piima osta, pead tõstab Kremli-meelsus

Moldova sõltuvus energiaimpordist on riigis põhjustanud rekordilise inflatsiooni. „Kuidas saab pensionist midagi säästa? Kõik läheb toidule ja ravimitele,“ ütleb 72-aastane Ion Istrati, kes elab Lõuna-Moldovas Boroganis. Ta on üks paljudest, kes seistes silmitsi eelmise aastaga võrreldes kuni kuus korda kõrgemate gaasi ja elektri hindadega, on riigilt abi taotlenud. „Ilma hüvitiseta oleks olukord katastroofiline,“ lisab Istrati.