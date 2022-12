Jõhvikas, pohl ja rabamännivõrsed tõid Minna marmelaadile peavõidu

KOMMENTAAR

„Mahetoidu tarbijate seas on vähem ülekaalulisi inimesi, samuti südamehaigusi, diabeeti ja vähktõbe põdevaid inimesi,“ teatas Norra professor Carlo Leifert Oslo ülikoolist, esinedes mahepõllumajanduse aastakonverentsil Tallinnas.

Leifert rõhutas, et kui minna üle mahetoidule, saab tervisekulusid tunduvalt vähendada. Seda näitavad viimased Norras, Taanis ja Prantsusmaal tehtud uuringud.

Teadlane selgitas, et veel 2017. aastani oli ebaselge, kas toidu koostis võib kaasa tuua tervisehäireid. Nüüd on viimased uuringud näidanud, et mahetoidus leidub tunduvalt vähem pestitsiidijääke, mis võivad hormonaalsüsteemi kahjustada, ka raskemetalli kaadmiumi on 50% vähem. Samuti selgus uuringutest, et mahetoidu tarbijate seas on 60% vähem ülekaalulisi mehi, vähktõve põdejaid oli 25% vähem, ka südameprobleemide või diabeedi käes kannatasid mahetoidu sööjad harvem. Samas oli mahetoidu tarbijatel ka muidu tervislikum eluviis.

Norra professor tõi esile, et mahetoidul on 20% suurem antioksüdantide kooslus.

Maheliha sisaldab vähem küllastunud rasvhappeid, samas on mahepiimas ja -lihas suurem kasulike oomega-3-rasvhapete sisaldus, suuresti ka seetõttu, et loomi peetakse vabalt karjamaadel. Ka viitas Norra teadlane, et aastakümnetega on tavatoomises väetiste kasutamine tunduvalt kasvanud.