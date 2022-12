Looduse taastamise nõuded on omavahel vastuolus

Suurim probleem on, et alahinnatakse põllumajanduse ja metsanduse tähtsust ühiskonnale ning paigast on ära tasakaal erinevate eesmärkide ja majandusliku tegelikkuse vahel. Leiame, et otsekohalduv määrus pole sobilik õiguslik instrument, sest see annab riikidele liiga vähe otsustusruumi. Eesmärkide ambitsioon ja ajaraam on ebarealistlik, määrusega eiratakse maaomanike õigusi. Probleemiks on ühtlasi, et mitte heas seisus olevateks loetakse ka neid elupaiku, mille seisukord pole teada.

Erinevate roheleppe eesmärkide ja meetmete puhul tuleb üha rohkem ilmsiks, et meetmed on omavahel vastuolus ning võivad anda ka vastukäivaid tulemusi. Näiteks niiduelupaikade taastamine võib tähendada vajadust metsa raadata. See omakorda tähendab metsakadu, sh mõjutab metsaga seotud eesmärkide täitmist.

Vaja on ka kehtestada ranged eeskirjad keemiliste taimekaitsevahendite kasutamisele. Selleks seatakse õiguslikult siduvad eesmärgid ELi ja liikmesriikide tasandil vähendada 2030. aastaks 50% keemiliste pestitsiidide kasutamist ja nendega seotud riske. Tõsi, osad liikmesriigid on nõudnud selle kohta täiendavat mõjuhinnangut ja tundub, et seda ka tehakse.

Eesti valitsus andis määruse eelnõule positiivse hinnangu. Kas see tähendab, et meie jaoks on rong juba läinud või annab veel asju kuidagi elulähedasemaks muuta?

Eesti valitsus üldjoontes toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut. Samas peab valitsus tähtsaks, et määruse rakendamisel arvestatakse riikide eripärade ja seniste saavutustasemetega.

Valitsuse hinnangul on suurimaks probleemiks määruse rakendamiseks vajaminevate ressursside leidmine. Erinevate roheleppe algatuste puhul nähakse peamise rahastamise allikana ÜPP strateegiakava vahendeid, mis on täiesti ebarealistlik ootus, sest ÜPP eelarve väheneb.

Kuidas mõjutavad sellised määrused toidujulgeolekut?

Eesti seisukohtadest võib jääda mulje, et kuna meie looduse olukord on mitmete teiste ELi riikidega võrreldes parem, siis sellise määruse vastuvõtmine aitab meie konkurentsipositsiooni parandada. Tegelikkus võib aga kujuneda hoopis teistsuguseks. Konkurentsipositsiooni hindamisel tuleb arvestada suurema pildiga ja erinevate rohealgatuste kumulatiivse mõjuga, mis pigem halvendab Eesti põllumajandustoodangu konkurentsivõimet.

Eesti kontekstis vajab analüüsimist, kas turvasmuldadel veerežiimi taastamine on mõttekas. Eestis tehtud uuringute põhjal on järeldatud, et maaparanduse otsene mõju ilmneb vahetult pärast tehtud töid uudismaal, hiljem mõju ajas kahaneb ning sõltub teistest teguritest, näiteks maakasutusest. Ehk umbes pool sajandit tagasi kuivendatud turvasmuldade edasine mineraliseerumine on juba minimaalne.

Sellistel aladel on püsirohumaa rajamine ja säilitamine kõige mõistlikum lahendus, mis on hea ka süsiniku sidumise soodustamiseks. Põllumajandusuuringute keskuse 2020. aasta analüüsi järgi on olemasoleva Eesti mullastikukaardi alusel 45 529 ha selliseid põllumassiive, kus turvasmuldade osakaal on üle 90%.