Distantsõpe on tagasi: lumetorm sulges Virumaal koole, mõnel pool mitmeks päevaks

Kadrina keskkool oli e-õppel juba esmaspäeval ja see jätkub ka teisipäeval, et säästa õppurite-õpetajate tervist. Pildil on lumme uppunud koolisilt inimtühja koolimaja ees inimtühjal külatänaval.

FOTO: Rein Sikk | Delfi Meedia