Juulist jõustub hooldereform. Kitsaskohti, mida poole aastaga siluda, on veel palju

„Kui nüüd riik õla alla paneb, on see ikka väga suur asi, et pension ja riigipoolne toetus katavad ära hooldekoha maksu ja hooldustöö kulud. Meil on suured ootused ja lootused, et hooldajate palganumber läheb paremaks,“ räägib Alutaguse Hoolekeskuse juhatuse liige Kristiina Ets. „Meil on ju samamoodi ebamugav hindu tõsta ja saame täiesti aru, kui raske on inimestel seda maksta, aga seegi on seotud hooldajate palkadega.“