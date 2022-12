„Valmistusime hullemaks, aga selgus, et eilne torm oli tavaline Eestimaa talv!“

Eilne torm räsis raskemalt pealinna ja selle ümbrust. „See, et Eestimaal on neli aastaaega, on äge! Praegu on täiesti tavaline talv. Mõnikord talve jooksul on vaja rohkem kühvliga ja buldooseriga toimetada – seda teame kõik. Meil pole täna küll põhjust Jumalat sarjata!“ ütles Võrumaal asuva Nopri talu peremees Tiit Niilo Maalehele.