Toidupangast abi saajate arv on suurenenud 15 000 inimeselt nädalas 20 000 peale. Hädas inimeste arvu suurenemist täheldatakse mujalgi. „Abipalveid meile tuleb just kuu lõpus, sest siis saab toiduraha otsa ja külmkapp tühjaks, kahjuks me aga kõiki aidata ei suuda,“ tõdeb Võrumaa lasterikaste perede esindaja Noona Vätsing.