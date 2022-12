Veel selle nädala lõpuski ei pruugi Saaremaal elekter tagasi olla. Vallavanem: kannatuste piir on käes

„Inimestel on ahjukütted ning õnneks ei ole eluliselt midagi väga traagilist lahti. Paljud on läinud ka sõprade või tuttavate juurde, aga jah, kannatusepiir on praeguseks inimestel üsna käes,“ rääkis Tuisk.



Saaremaal Ansekülas elav Mari Lepik räägib, et nende kodus kadus elekter ära möödunud nädala keskel, kuid majapidamisse jõuab siiski üks faas. „Üks faas on ikka iga päev üle käinud. Elektripliidil süüa teha ei saa, aga mõned tuled saab toas põlema panna ja telefoni ka ära laadida,“ ütleb Lepik. Millal võiks elekter Ansekülla tagasi tulla, Lepik ei tea.

„Praegune olukord ei ole siin esimene ega viimane ning siin on asi ka palju ebameeldivam olnud,“ sõnab Lepik.

Toad saadakse soojaks ahju küttes, pliidi peal tehakse süüa, toitu jagub vähemasti kevadeni, vesi tuleb perele kaevust ning õue peal on välikäimla. Ainsa murena nimetab Lepik, et puhas pesu hakkab otsa saama. „Aluspesu saab kenasti käsitsi pesta, probleem on voodipesuga. Aga natuke aega elame veel kenasti,“ oli Lepik positiivne.

Jõulud küünlavalgel?

Kolmapäeva hommikul oli Saaremaal elektrita endiselt üle 1500 inimese. Elektrilevi plaanide järgi peaks neljapäeva hommikuks kahanema elektrita inimeste arv alla tuhande.

„Suured keskpinged tahame teisipäeval-kolmapäeval korda saada ning selle nädala lõpuks jõuda sinnani, et lahtised rikked korda teha. Aga uusi rikkeid võib peale tulla, seega me ei saa öelda, et kõikidel inimestel on nädala lõpuks elekter,“ selgitas Elektrilevi juhatuse liige Mihkel Härm.

Saaremaa metsades töötab Elektrilevil praegu üle saja spetsialisti. „Praegu on mehed 24/7 väljas ning keegi ei lähe Saaremaalt enne ära, kui kõik on korras,“ kinnitas Härm.

Küsimusele, kas osal saarlastel tuleb ka jõulud veeta küünlavalgel, vastas Härm, et see sõltub ilmast. „Jõuludeks on kindlasti elekter tagasi, aga ütlen seda klausliga, et kui ei tule järgmist tsüklonit,“ nentis Härm.



Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütles, et vald, elektrilevi ja päästeamet saab sellest kriisist palju õppetunde.