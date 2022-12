„Tänu taevale, et jõudsime oma investeeringud enne kriisi ära teha, praegu poleks see enam võimalik,“ rõõmustas Nõo Lihatööstuse tegevjuht Ragnar Loova. Soetati kaks uut tootmisliini, mis teevad suure osa tööst inimkäte eest ära. Maaleht uuris, mida see tähendab lihatööstuse töötajate jaoks. Vastus on üllatav ja ootamatu.