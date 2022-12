Ülitöödeldud toidud muudavad kiirel hetkel elu lihtsamaks. Ja tihtilugu on need väga maitsvad! Paraku ei maksa neid ohjeldamatult sisse vohmida – kui need kuuluvad igapäevamenüüsse, võime silmitsi seista kognitiivsete võimete (mälu, õpivõime, tähelepanu jm) varajase langusega.