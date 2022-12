„Keegi pole surnud, nii et me oleme sellega väga rahul ja loodame, et see jääb nii, kuid need inimesed on üsna haiged... kuni märgatavate hallutsinatsioonideni, kus nad näevad asju, mida pole,“ Dr Darren Roberts osariigi mürgistusteabekeskusest ütles Sydney Morning Heraldile.