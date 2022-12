Ta kutsub eesti rahvast avaldama toetust neile, kes seda hädasti vajavad ning kes ei saa avalikult rääkida, sest tagajärjeks võib olla peks, tagakiusamine ja isegi surm. Marss on vaikiv. Miks nii? „Sest palju noori on tapetud vaikselt. Surmasid ümbritseb vaikuseloor, varjatus, kinni mätsimine, eitamine. Iraani rahvas on sunnitud olema kuss, hoidma pea maas, pidama suu kinni. Vastasel korral maksad eluga.“