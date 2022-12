Lehmad. Pilt on illustreeriv.

Leedu kõrgeim kohus tegi neljapäeval teatavaks otsuse, et hommikuti tohib lehmi lüpsta ja selle eest talunikule „avaliku korra rikkumise“ klausli all tehtud trahv tühistatakse. See enam edasikaebamisele ei kuulu.