Lume koristamine sööb ootamatult palju omavalitsuste raha

Võru valla ligi tuhandel kilomeetril maksab üks lume lükkamise ring 30 000 eurot. Suurte lumetormide ajal vald rahalistel kaalutlustel lund ei lükka. „Lumetormi ajal tegeleme hädaolukordadega, et toimiksid elutähtsad teenused, näiteks et kiirabi jõuaks abivajajateni. Lund hakatakse lükkama pärast tuisu ja tormi lõppu,“ ütleb Pettai.

Lumekatte paksus on Eestis kolmapäevase seisuga kõrgeim Saaremaal, kus keskkonnaagentuuri andmeil on lumekate 44 sentimeetrit. Samuti paistavad Eesti lumiste paikadena silma Kagu- ja Lääne-Eesti. Saaremaa vald on märkinud, et lume lükkamiseks tuleb neil leida raha reservfondist.