TELEJÕULUD Toeta diabeetikuid ning naudi Stefani kontserti

Eesti pikima traditsiooniga heategevussaade „Jõulutunnel“ on pühadel eetris diabeedihaigete toeks, et suurendada ligipääsu moodsatele ravivahenditele ning parandada haigete tervist ja elukvaliteeti. Nimelt on Eestis ligi 6000 1. tüübi diabeetikut, neist 800 on lapsed ning igal aastal lisandub üle saja lapseeas diabeedipatsiendi. See autoimmuunhaigus vajab tähelepanu ja ravi kogu edasise elu vältel, mis tähendab haigele kümneid ravitoiminguid päevas.