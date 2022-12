FOTOD JA VIDEOD | Eestlased saatsid Ukrainasse sauna ja pesumaja: see on tõeline ime, mis tõstab nädalas 400 mehe võitlusvõimet

Tegu on MTÜ Slava Ukraini, Kaitseliidu Toompea malevkonna ja OÜ Huum ühisprojektiga. MTÜ Slava Ukraini on juba varem viinud Karpatska Sitšile droone, saapaid, vorme ja muudki. Kui saunaprojekti juht, reservkapten Ilmar Raag vabatahtlikega Ukrainas kohtus, ütlesid nood, et talve tulekul oleks neil vaja sauna.