Hoonete katuseid tuleb lumest ja jääst puhastada. Vastasel juhul on ohus asjaosaliste tervis ja rahakott

„Ametile laekub igal aastal teateid jää ja lume tõttu kahjustatud autodest ning pihta saanud inimestest, mis on põhjustatud hoone omanikukohustuste rikkumistest. Kõnniteede ja teiste avalikult käidavate kohtade äärsed katused (sh katuseräästad) ei tohi kujutada ohtu seal all liikuvatele inimestele või seal all viibivale varale,“ selgitas TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Priit Pallu.