Maalehe küsimusele vastas 101 riigikogu liikmest 39, teised hiilisid kõrvale...

Sellest, kuidas lugeda 140ni, on Toompeal tegutsejail aga üsna isemoodi arusaam.

Palusin kõigil riigikogu liikmeil vastata küsimusele: mida olen mina riigikogu liikmeks olemise ajal teinud maarahva hüvanguks? Lisasin, et vastata palun maksimaalselt 140 tähemärgiga ehk tviidi või säutsu pikkuselt, et neil oleks lugejate ette astumisel võrdselt ruumi. Kui sotsiaalmeedia säutsude kaudu on saanud isegi maailma üht võimsaimat riiki juhtida, peaks ka riigikogulase mõte ära mahtuma küll.