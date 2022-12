Tibukollasest kiirabiautost sai Ukrainas tumeroheline Faasan

Borissenko, kes tegutseb Avatud Lootuse Fondis ja Oleviste koguduses, teeb tihedat koostööd Ukrainas asuva rehabilitatsioonikeskuse Dom Hleba aktivistidega, kes hoolitsevad, et abi umbes 5000 Umani ja Krõvõi Rihi linna elanikuni jõuaks. Usalduslikud ja isiklikud suhted on selles küsimuses enam kui olulised, sest kus on abivajajaid, seal on ka alatuid kasulõikajaid.