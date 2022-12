Perekond Helme suur piparkoogitegu: aasta peab ikka pauguga minema!

Ja ongi valmis, nüüd maiustama! Ja loomulikult on suured maiasmokad lisaks pereemale ja pereisale ka lapsed Helena, Gloria ja Edward.



Martin Helme end poliitikas tagasi ei hoia. Aga koduust ta avalikkusele üldjuhul naljalt ei paota. Millised on pühad perekond Helme kodus? Maaleht otsustas välja uurida ja saladuseloori kergitada. Just sel põhjusel me fotograafiga ühe Nõmme kortermaja uksekella helistamegi.